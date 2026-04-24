Fête patronale Rue du stade Saint-Just-Malmont
Fête patronale Rue du stade Saint-Just-Malmont samedi 5 septembre 2026.
Saint-Just-Malmont
Fête patronale
Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-05
Fête patronale organisé par la municipalité. Le samedi et le dimanche, manèges et attractions.
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Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
Fête patronale organized by the municipality. On Saturday and Sunday, rides and attractions.
L’événement Fête patronale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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