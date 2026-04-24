Fête patronale Rue du stade Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Fête patronale

Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-05

Fête patronale organisé par la municipalité. Le samedi et le dimanche, manèges et attractions.

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Rue du stade Ancien stade Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Fête patronale organized by the municipality. On Saturday and Sunday, rides and attractions.

L’événement Fête patronale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Loire Semène