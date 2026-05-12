Rando de la lentille Salle de Malmont Saint-Just-Malmont
Rando de la lentille Salle de Malmont Saint-Just-Malmont dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Just-Malmont
Rando de la lentille
Salle de Malmont 9 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Randonnées pédestres au départ de la salle des fêtes de Malmont proposées par l’APE de Malmont.
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Salle de Malmont 9 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 93 37 77 apemalmont@gmail.com
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English :
Walks starting from the Malmont village hall, organized by the APE de Malmont.
L’événement Rando de la lentille Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Loire Semène
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