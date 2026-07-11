Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Fête du village de Malmont

Place de l’église Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association de Loisirs Malmontais organise la fête du village de Malmont.

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Place de l’église Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 02 71 07 alm.malmont@gmail.com

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English :

The Malmont Leisure Association is organizing the Malmont Village Festival.

L’événement Fête du village de Malmont Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène