Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
vendredi 9 octobre 2026 · Espace culturel Le Cercle · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-10-09 2026-11-28
Les 3 coups de Saint-Just vous propose une représentation théâtrale à l’Espace Culturel Le Cercle dans le cadre de la saison culturelle de la municipalité.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les 3 coups de Saint-Just offers a theatrical performance at the Espace Culturel Le Cercle as part of the municipality’s cultural season.
L’événement Représentation théâtrale des 3 coups de Saint-Just Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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