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AGENDA · Saint-Just-Malmont

La cantonale de labour Saint-Just-Malmont

dimanche 9 août 2026 · Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Larzelier
Ville
43240 Saint-Just-Malmont
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Just-Malmont

La cantonale de labour

Larzelier Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Didier vous donne rendez-vous à Larzelier pour une journée passée sous le signe de l’agriculture.
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Larzelier Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 48 29 14 

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English :

The Young Farmers of Saint-Didier invite you to join them in %E0 Larzelier for a day dedicated to agriculture.

L’événement La cantonale de labour Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène

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