La cantonale de labour Saint-Just-Malmont
dimanche 9 août 2026 · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
La cantonale de labour
Larzelier Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Didier vous donne rendez-vous à Larzelier pour une journée passée sous le signe de l’agriculture.
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Larzelier Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 48 29 14
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English :
The Young Farmers of Saint-Didier invite you to join them in %E0 Larzelier for a day dedicated to agriculture.
L’événement La cantonale de labour Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène
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