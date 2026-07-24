Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

La cantonale de labour

Larzelier Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les Jeunes Agriculteurs de Saint-Didier vous donne rendez-vous à Larzelier pour une journée passée sous le signe de l’agriculture.

.

Larzelier Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 48 29 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Young Farmers of Saint-Didier invite you to join them in %E0 Larzelier for a day dedicated to agriculture.

L’événement La cantonale de labour Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Loire Semène