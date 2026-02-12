Atelier carpologie

Musée Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Tout public

Deviens apprenti carpologue ! Viens découvrir le métier passionnant de carpologue. Graines et noyaux n’auront plus de secret pour toi. De 8 à 14 ans. .

Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier carpologie Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne