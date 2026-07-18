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Atelier carte de vœux en découpage/collage, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

jeudi 17 décembre 2026 · Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont · Bordeaux

Atelier carte de vœux en découpage/collage, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont
Adresse
Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Atelier carte de vœux en découpage/collage Jeudi 17 décembre, 15h30 Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T15:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-17T15:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00

À partir des œuvres des collections du MusBA, jouez avec les techniques de découpage et de collage – formes, couleurs et compositions – pour créer une carte de vœux poétique et personnalisée.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-carte-de-voeux-en-decoupagecollage

Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524996030 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-carte-de-voeux-en-decoupagecollage »}]
autour des collections permanentes.

Yvan Le Louarn dit Chaval, Père Noël au croisement, 20e siècle.

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