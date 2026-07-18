Atelier carte de vœux en découpage/collage, Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont, Bordeaux

jeudi 17 décembre 2026 · Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont · Bordeaux

Informations pratiques

Atelier carte de vœux en découpage/collage Jeudi 17 décembre, 15h30 Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T15:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T15:30:00+01:00 – 2026-12-17T17:30:00+01:00

À partir des œuvres des collections du MusBA, jouez avec les techniques de découpage et de collage – formes, couleurs et compositions – pour créer une carte de vœux poétique et personnalisée.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-carte-de-voeux-en-decoupagecollage

Bibliothèque Jean de la Ville de Mirmont Place de l’Église Saint-Augustin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0524996030 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/atelier-carte-de-voeux-en-decoupagecollage »}]

autour des collections permanentes.

Yvan Le Louarn dit Chaval, Père Noël au croisement, 20e siècle.