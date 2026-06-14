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Atelier carte postale Bibliothèque associative Espace Lecture Nantes

Atelier carte postale Bibliothèque associative Espace Lecture Nantes

Atelier carte postale Bibliothèque associative Espace Lecture Nantes mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque associative Espace Lecture

Adresse : 1 bis boulevard de Berlin - Maison de Quartier des Haubans

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

Venez réaliser des cartes postales originales (en collage ou broderie sur carte vintage), que vous pourrez envoyer cet été !

Bibliothèque associative Espace Lecture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
07 49 50 75 48


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