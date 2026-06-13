La Paillote Voyageuse 2026 #2 : Super Renard Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :Super Renard : https://www.youtube.com/watch?v=NqYNEF8R5dE

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/



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