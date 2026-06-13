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Les Sciences en Bas de Chez Toi Pataugeoire Croix Bonneau Nantes

Les Sciences en Bas de Chez Toi Pataugeoire Croix Bonneau Nantes

Les Sciences en Bas de Chez Toi Pataugeoire Croix Bonneau Nantes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire Croix Bonneau

Adresse : Rue des sables d'Olonne, Croix Bonneau

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Gratuit Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 15:30 – 18:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Du 6 au 10 juillet, de 15h30 à 18h30, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation Rue des Sables d’Olonne dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans. Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !

Pataugeoire Croix Bonneau Nantes 44100
02 49 62 89 99


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