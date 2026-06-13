Les Sciences en Bas de Chez Toi Pataugeoire Croix Bonneau Nantes
Les Sciences en Bas de Chez Toi Pataugeoire Croix Bonneau Nantes lundi 6 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 15:30 – 18:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Du 6 au 10 juillet, de 15h30 à 18h30, une équipe d’animation des Petits débrouillards installe sa tente, ses tables et son matériel d’animation Rue des Sables d’Olonne dans le quartier de Bellevue à Nantes pour proposer des animations gratuites aux enfants à partir de 6 ans. Venez explorer et expérimenter les sciences du quotidien !
Pataugeoire Croix Bonneau Nantes 44100
02 49 62 89 99
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