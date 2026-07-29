Atelier carte postale de vacances façon Etegami Mers-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Atelier carte postale de vacances façon Etegami
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Séance animée par Marie Caron | Technique mixte aquarelle et feutre
Le mot etegami est composé à partir des mots japonais e ( dessin/image ) et tegami ( lettre ). L’etegami désigne ainsi une image peinte accompagnée de quelques mots dessinés à la main sur la carte, que l’on envoie traditionnellement à ses correspondants pour présenter ses vœux de bonheur, de réussite, en de nombreuses occasions tout au long de l’année.
Public enfants | Renseignements auprès de la Médiathèque.
Séance animée par Marie Caron | Technique mixte aquarelle et feutre
Le mot etegami est composé à partir des mots japonais e ( dessin/image ) et tegami ( lettre ). L’etegami désigne ainsi une image peinte accompagnée de quelques mots dessinés à la main sur la carte, que l’on envoie traditionnellement à ses correspondants pour présenter ses vœux de bonheur, de réussite, en de nombreuses occasions tout au long de l’année.
Public enfants | Renseignements auprès de la Médiathèque. .
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
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English :
Workshop led by Marie Caron | Mixed media: watercolor and felt-tip pen
The word “etegami” is composed of the Japanese words “e” (meaning “drawing” or “image”) and “tegami” (meaning “letter”). Etegami thus refers to a painted image accompanieda few handwritten words on a card, which is traditionally sent to correspondents to convey wishes for happiness and success on numerous occasions throughout the year.
Audience: children | For more information, contact the Media Center.
L’événement Atelier carte postale de vacances façon Etegami Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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