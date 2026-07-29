Informations pratiques

Mers-les-Bains

Atelier carte postale de vacances façon Etegami

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Séance animée par Marie Caron | Technique mixte aquarelle et feutre

Le mot etegami est composé à partir des mots japonais e ( dessin/image ) et tegami ( lettre ). L’etegami désigne ainsi une image peinte accompagnée de quelques mots dessinés à la main sur la carte, que l’on envoie traditionnellement à ses correspondants pour présenter ses vœux de bonheur, de réussite, en de nombreuses occasions tout au long de l’année.

Public enfants | Renseignements auprès de la Médiathèque.

Séance animée par Marie Caron | Technique mixte aquarelle et feutre

Le mot etegami est composé à partir des mots japonais e ( dessin/image ) et tegami ( lettre ). L’etegami désigne ainsi une image peinte accompagnée de quelques mots dessinés à la main sur la carte, que l’on envoie traditionnellement à ses correspondants pour présenter ses vœux de bonheur, de réussite, en de nombreuses occasions tout au long de l’année.

Public enfants | Renseignements auprès de la Médiathèque. .

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

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English :

Workshop led by Marie Caron | Mixed media: watercolor and felt-tip pen

The word “etegami” is composed of the Japanese words “e” (meaning “drawing” or “image”) and “tegami” (meaning “letter”). Etegami thus refers to a painted image accompanieda few handwritten words on a card, which is traditionally sent to correspondents to convey wishes for happiness and success on numerous occasions throughout the year.

Audience: children | For more information, contact the Media Center.

L’événement Atelier carte postale de vacances façon Etegami Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS