ATELIER CARTES POSTALES

Place des Casernes Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Créez vos cartes postales inspirées des œuvres du musée lors d’un atelier dessin et collage à partir de cartes recyclées

Après la visite d’un musée, on repart souvent avec une carte postale en souvenir. À partir de cartes récupérées, créez vos propres cartes inspirées librement des œuvres du musée lors d’un atelier de dessin et collage.

Animé par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique.

Réservation obligatoire par téléphone. .

Place des Casernes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English :

Create your own postcards inspired by the museum?s works in a drawing and collage workshop using recycled cards

L’événement ATELIER CARTES POSTALES Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34