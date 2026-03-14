ATELIER CARTES POSTALES Béziers
ATELIER CARTES POSTALES Béziers mercredi 29 avril 2026.
ATELIER CARTES POSTALES
Place des Casernes Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Créez vos cartes postales inspirées des œuvres du musée lors d’un atelier dessin et collage à partir de cartes recyclées
Après la visite d’un musée, on repart souvent avec une carte postale en souvenir. À partir de cartes récupérées, créez vos propres cartes inspirées librement des œuvres du musée lors d’un atelier de dessin et collage.
Animé par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique.
Réservation obligatoire par téléphone. .
Place des Casernes Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create your own postcards inspired by the museum?s works in a drawing and collage workshop using recycled cards
L’événement ATELIER CARTES POSTALES Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34