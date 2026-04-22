Thionville

Atelier cartes postales

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Après quelques lectures à partager ensemble, les médiathécaires te proposent de fabriquer tes propres cartes postales. Tu pourras les illustrer avec de l’aquarelle, y inscrire un joli souvenir d’été et les envoyer à quelqu’un à qui tu tiens.

De 6 à 2 ans Sur inscriptionEnfants

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11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

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English :

After a few readings to share together, the multimedia librarians invite you to make your own postcards. You can illustrate them with watercolors, inscribe a pretty summer souvenir and send them to someone you care about.

Ages 6 to 2 Registration required

L’événement Atelier cartes postales Thionville a été mis à jour le 2026-05-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME