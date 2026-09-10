Atelier : CASE DEPART, Musée Opale Sud, Berck

Informations pratiques

Atelier : CASE DEPART 19 et 20 septembre Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

CASE DEPART

Atelier BD / Story BOARD

Nelson BUKULIN est graphiste, illustrateur et auteur de bandes dessinées. Après vous être plongé dans les collections du musée, il vous accompagne pour donner vie à votre imagination et réinventer les œuvres en bande dessinée.

À travers une initiation au storyboard, laissez-vous inspirer par le patrimoine du musée pour créer votre propre récit : case après case, imaginez une histoire, donnez une nouvelle voix aux œuvres et faites-les entrer dans un nouvel univers.

Un atelier pour raviver le patrimoine, résister à l’oubli et le réimaginer autrement, en transformant les œuvres du passé en histoires nouvelles, vivantes et personnelles.

Atelier gratuit le samedi 29 de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h et le dimanche 20 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

CASE DEPART

© Nestor BUKULIN