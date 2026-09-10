Atelier : Oeuvres à (em)porter, Musée Opale Sud, Berck

Informations pratiques

Atelier : Oeuvres à (em)porter 19 et 20 septembre Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

OEUVRES à (EM)PORTER

Atelier en famille – Patrimoine en péril

En famille, partez à la découverte des collections du musée et de nos deux expositions temporaires, Horizon et Détours, loin du Bercail.

Au fil de votre visite, observez les œuvres, laissez-vous surprendre par leurs histoires et imaginez celles que vous aimeriez transmettre à votre tour. Puis, place à la création : réalisez votre propre badge souvenir, comme un petit fragment de patrimoine à emporter avec vous.

Une activité pour raviver les mémoires, faire vivre le patrimoine et imaginer de nouvelles façons de le transmettre, en famille et en s’amusant !

Animation gratuite le samedi 19 de 14h30 à 17h et le dimanche 20 de 14h30 à 16h .

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

En famille, partez à la découverte des collections du musée et de nos deux expositions temporaires, puis, place à la création : réalisez votre propre badge souvenir.

© Musée Opale Sud, Berck-sur-Mer