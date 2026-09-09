Atelier : peindre le coucher de soleil, Musée Opale Sud, Berck

Informations pratiques

Atelier : peindre le coucher de soleil Samedi 19 septembre, 17h30 Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

PEINDRE

Le coucher de soleil

Accompangé.e.s d’un animateur, partez au départ du musée pour un voyage sensoriel et artistique sur la plage au coucher de soleil.

Matériel inclus / Réservation conseillée

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@berck-sur-mer.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321840780 »}] Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

PEINDRE

© Musée Opale Sud, Berck-sur-Mer