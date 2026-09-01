Informations pratiques

Berck

T’In Souvyin Tu ? ya qu’à Berck qu’on voé cho

Avenue Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

L’association T’in souvyin tu ? présente son nouveau spectacle ya qu’à Berck qu’on voé cho

Vendredi 25 Septembre 2026 à 20h et le Dimanche 27 Septembre à 15h au Kursaal (Avenue Général de Gaulle)

Tarif 10€

Renseignements au 06 76 83 27 60 .

Avenue Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 76 83 27 60

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English :

L’événement T’In Souvyin Tu ? ya qu’à Berck qu’on voé cho Berck a été mis à jour le 2026-04-14 par Clemence LEDOUX