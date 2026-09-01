T’In Souvyin Tu ? ya qu’à Berck qu’on voé cho Berck
vendredi 25 septembre 2026 · Berck
Informations pratiques
Berck
T’In Souvyin Tu ? ya qu’à Berck qu’on voé cho
Avenue Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
L’association T’in souvyin tu ? présente son nouveau spectacle ya qu’à Berck qu’on voé cho
Vendredi 25 Septembre 2026 à 20h et le Dimanche 27 Septembre à 15h au Kursaal (Avenue Général de Gaulle)
Tarif 10€
Renseignements au 06 76 83 27 60 .
Avenue Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 76 83 27 60
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English :
L’événement T’In Souvyin Tu ? ya qu’à Berck qu’on voé cho Berck a été mis à jour le 2026-04-14 par Clemence LEDOUX
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