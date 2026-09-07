LA TRIBU DES MANGEURS DE MOTS, Musée Opale Sud, Berck

Informations pratiques

LA TRIBU DES MANGEURS DE MOTS Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h30 Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

LA TRIBU DES MANGEURS DE MOTS

Cie MACADÂNE

Atelier-spectacle tout public mêlant lecture, écriture et arts graphiques

Tribu nomade dont les premiers représentants sont nés avec l’écriture, la Tribu des Mangeurs de Mots plante son campement au Musée. Les membres de la tribu vous ouvrent leurs tipis colorés et vous convient à une cérémonie exceptionnelle destinée à intégrer de nouveaux membres officiels à cette tribu très particulière.

Initié aux rites ancestraux transmis de génération en génération, chaque hôte est convié à partager le Velouté de Mots aux Mille Saveurs à l’occasion de la grande cérémonie d’intégration organisée autour du chaudron. Imaginer votre devise de Mangeurs de Mots, et décliner la en blason. La cérémonie s’achève avec la remise officielle de l’insigne de la Tribu à chaque participant.

Une invitation à se laisser transporter dans un univers fantastique, poétique et drôle !

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h, de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

LA TRIBU DES MANGEURS DE MOTS

© Cie Macadâne