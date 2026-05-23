Exposition DETOURS – Loin du Bercail, Musée Opale Sud, Berck

Informations pratiques

Exposition DETOURS – Loin du Bercail 18 – 20 septembre Musée Opale Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

DETOURS – Loin du Bercail

23 mai 2026 > 20 Septembre 2026

Au cœur de ce que l’on nomme l’ «école de Berck», née dans le sillage de Ludovic-Napoléon Lepic à la fin du XIXe siècle, les artistes ont longtemps fixé leur regard sur la vie maritime, les pêcheurs, les bateaux échoués et la lumière changeante de la Côte d’Opale. Ce répertoire, profondément ancré dans le réel, a façonné l’identité d’un groupe informel attaché à la transcription sensible d’un territoire alors en pleine mutation.

Mais réduire ces peintres à Berck-sur-Mer serait ignorer leurs échappées. Nombre d’entre eux à l’instar de Francis Tattegrain ou Jan Lavezzari ont exploré d’autres paysages, d’autres figures, d’autres temporalités. Peinture d’histoire, scènes urbaines, ruines antiques, ou compositions plus symboliques : autant de «détours» qui témoignent d’une curiosité et d’une liberté souvent éclipsées par l’importance dans leur œuvre des motifs berckois.

Musée Opale Sud 60 Rue de l’Impératrice, 62600 Berck, France Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321840780 https://musee.berck.fr Caché derrière la façade de l’ancienne gendarmerie de Berck (1871), le Musée Opale Sud découvre des richesses inconnues. Au milieu du XIXe siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche, devient un lieu de villégiature prisé. Les artistes, à l’instar d’Édouard Manet y séjournent. Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se crée informellement “l’École de Berck”. Le musée aujourd’hui se définit comme un “point de passage”, entre terre et mer, entre nature indomptable et quotidien du passé.

Les collections permanentes confrontées à la création actuelle sont en perpétuel mouvement. La muséographie, originale et dynamique, associe œuvres et éléments d’interprétation. Le musée dévoile aussi une collection archéologique exceptionnelle sur les découvertes régionales.

DETOURS – Loin du Bercail

© Musée Opale Sud, Berck-sur-Mer