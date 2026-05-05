Atelier céramique antique Maison du Parc Millevaches
Atelier céramique antique Maison du Parc Millevaches mardi 14 juillet 2026.
Millevaches
Atelier céramique antique
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Encadré par un archéologue, vous découvrirez les techniques de fabrication de cette céramique d’exception moulage, estampage, et création de leur propre moule. Venez vous initier aux gestes des potiers antiques et comprendre les procédés techniques.
A partir de 7 ans, rendez-vous à la Maison du Parc
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
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English : Atelier céramique antique
L’événement Atelier céramique antique Millevaches a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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