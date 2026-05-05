Atelier céramique antique Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier céramique antique

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Encadré par un archéologue, vous découvrirez les techniques de fabrication de cette céramique d’exception moulage, estampage, et création de leur propre moule. Venez vous initier aux gestes des potiers antiques et comprendre les procédés techniques.

A partir de 7 ans, rendez-vous à la Maison du Parc

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Atelier céramique antique

L’événement Atelier céramique antique Millevaches a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze