Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Balade les oiseaux de nos campagnes

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez les oiseaux à travers les petits chemins de campagne et essayez d’identifier les espèces que vous croisez. Jumelles fournies.

A partir de 6 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Balade les oiseaux de nos campagnes

L’événement Balade les oiseaux de nos campagnes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin