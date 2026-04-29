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Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches

Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches

Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Balade les oiseaux de nos campagnes

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Découvrez les oiseaux à travers les petits chemins de campagne et essayez d’identifier les espèces que vous croisez. Jumelles fournies.

A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Balade les oiseaux de nos campagnes

L’événement Balade les oiseaux de nos campagnes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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