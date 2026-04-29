Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches
Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches mercredi 29 juillet 2026.
Millevaches
Balade les oiseaux de nos campagnes
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez les oiseaux à travers les petits chemins de campagne et essayez d’identifier les espèces que vous croisez. Jumelles fournies.
A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Balade les oiseaux de nos campagnes
L’événement Balade les oiseaux de nos campagnes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin