Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches

Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches

Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Appropriez vous les techniques de vannerie et fabriquez de petits objets utiles. Pour cela vous utiliserez des ressources locales présentes dans les jardins: massettes, iris, hémérocalles…

A partir de 15 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00  accueil@pnr-millevaches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris

L’événement Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

À voir aussi à Millevaches (Corrèze)