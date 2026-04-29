Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches
Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches mardi 21 juillet 2026.
Millevaches
Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Appropriez vous les techniques de vannerie et fabriquez de petits objets utiles. Pour cela vous utiliserez des ressources locales présentes dans les jardins: massettes, iris, hémérocalles…
A partir de 15 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
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English : Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris
L’événement Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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