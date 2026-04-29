Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Appropriez vous les techniques de vannerie et fabriquez de petits objets utiles. Pour cela vous utiliserez des ressources locales présentes dans les jardins: massettes, iris, hémérocalles…

A partir de 15 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris

L’événement Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin