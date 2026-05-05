Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres) Millevaches
Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres) Millevaches mardi 28 juillet 2026.
Millevaches
Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres)
Maison du Parc Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:30:00
fin : 2026-07-28 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Partez pour une petite balade autour de la Maison du Parc pour apprendre à faire des sifflets d’écorce, en pissenlit, avec des herbes, filer la laine, … et apprendre quelques chansons dans la langue du pays, l’occitan tout en essayant d’imaginer la vie des enfants il y a 50 ou 100 ans.
Tout public
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres)
L’événement Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres) Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
À voir aussi à Millevaches (Corrèze)
- Découverte observation du ciel étoilé Millevaches 5 mai 2026
- Atelier vannerie en feuilles de massettes et d’iris Maison du Parc Millevaches 21 juillet 2026
- Balade les oiseaux de nos campagnes Maison du Parc Millevaches 29 juillet 2026
- Soirée d’animation sur le ciel étoilé Maison du Parc Millevaches 7 août 2026
- Spectacle La chèvre bourrue, duo de contes et musiques du bestiaire limousin Maison du Parc Millevaches 11 août 2026