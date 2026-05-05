Millevaches

Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres)

Maison du Parc Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:30:00

fin : 2026-07-28 12:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Partez pour une petite balade autour de la Maison du Parc pour apprendre à faire des sifflets d’écorce, en pissenlit, avec des herbes, filer la laine, … et apprendre quelques chansons dans la langue du pays, l’occitan tout en essayant d’imaginer la vie des enfants il y a 50 ou 100 ans.

Tout public

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres)

L’événement Dau temps de las pititas bargieras e daus pitits pastres (Au temps des petites bergères et des petits pâtres) Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin