Atelier le feutre un savoir-faire local et durable Maison du Parc Millevaches
Atelier le feutre un savoir-faire local et durable Maison du Parc Millevaches mardi 7 juillet 2026.
Millevaches
Atelier le feutre un savoir-faire local et durable
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez un savoir-faire autour d’une ressource locale et durable. Ce sera l’occasion d’évoquer les nombreuses propriétés de la laine (isolante, respirante) grâce à la réalisation de semelles. Une première découverte avec la technique du feutre à plat à partir de laines locales.
A partir de 10 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr
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English : Atelier le feutre un savoir-faire local et durable
L’événement Atelier le feutre un savoir-faire local et durable Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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