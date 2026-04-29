Atelier le feutre un savoir-faire local et durable Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier le feutre un savoir-faire local et durable

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez un savoir-faire autour d’une ressource locale et durable. Ce sera l’occasion d’évoquer les nombreuses propriétés de la laine (isolante, respirante) grâce à la réalisation de semelles. Une première découverte avec la technique du feutre à plat à partir de laines locales.

A partir de 10 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.fr

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English : Atelier le feutre un savoir-faire local et durable

L’événement Atelier le feutre un savoir-faire local et durable Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin