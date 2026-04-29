Création d’un herbier artistique et original Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Création d’un herbier artistique et original

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrons un nouveau moyen expression graphique le cyanotype, ancêtre de la photographie. Partons pour une cueillette et créons ensemble nos empreintes végétales.

A partir de 9 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 accueil@pnr-millevaches.Fr

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English : Création d’un herbier artistique et original

L’événement Création d’un herbier artistique et original Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze