Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches
Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches mercredi 15 juillet 2026.
Millevaches
Atelier sur la piste des animaux
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Les enfants dès 5 ans découvrent les traces des animaux sauvages à travers des jeux et des observations amusantes. Empreintes et indices n’auront plus de secrets pour eux !
A partir de 5 ans
Gratuit sur réservation obligatoire .
Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Atelier sur la piste des animaux
L’événement Atelier sur la piste des animaux Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin
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