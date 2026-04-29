Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches

Millevaches

Atelier sur la piste des animaux

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Les enfants dès 5 ans découvrent les traces des animaux sauvages à travers des jeux et des observations amusantes. Empreintes et indices n’auront plus de secrets pour eux !

A partir de 5 ans

Gratuit sur réservation obligatoire .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Atelier sur la piste des animaux

L’événement Atelier sur la piste des animaux Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin