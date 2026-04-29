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Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches

Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches

Atelier sur la piste des animaux Maison du Parc Millevaches mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Atelier sur la piste des animaux

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Les enfants dès 5 ans découvrent les traces des animaux sauvages à travers des jeux et des observations amusantes. Empreintes et indices n’auront plus de secrets pour eux !

A partir de 5 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Atelier sur la piste des animaux

L’événement Atelier sur la piste des animaux Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Millevaches en Limousin

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