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Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches

Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches

Atelier insectes et autres petites bêtes Maison du Parc Millevaches mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison du Parc

Adresse : 7 route d'Aubusson

Ville : 19290 Millevaches

Département : Corrèze

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Millevaches

Atelier insectes et autres petites bêtes

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Allez à la découverte des petites bêtes des prairies de la Maison du Parc.
Observez et dessinez les petites bêtes pour apprendre à les
identifier… Déambulation dans une prairie à herbes hautes, prévoyez des vêtements couvrants !

A partir de 6 ans
Gratuit sur réservation obligatoire   .

Maison du Parc 7 route d’Aubusson Millevaches 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Atelier insectes et autres petites bêtes

L’événement Atelier insectes et autres petites bêtes Millevaches a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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