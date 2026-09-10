Atelier céramique : vol de chauves-souris (6-12 ans), Parvis des Clarisses, Limoges

Informations pratiques

Atelier céramique : vol de chauves-souris (6-12 ans) 17 et 24 octobre Parvis des Clarisses Haute-Vienne

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

PIPISTRELLES ET RHINOLOPHES

Réalise puis suspends ta chauve-souris en céramique dans les souterrains : elle illuminera ce lieu obscure et mystérieux le temps des vacances !

Atelier réalisé en partenariat avec le collectifPeanuts.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Parvis des Clarisses Place Saint Étienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://asso2peanuts.wordpress.com/ »}, {« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Imagine la plus effrayante des chauves-souris !

© Peanuts