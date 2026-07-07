Limoges Music Vibes M’Rauz Trio Espace Simone Veil Limoges
samedi 22 août 2026 · Espace Simone Veil · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Limoges Music Vibes M’Rauz Trio
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22 12:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Dotée d’une voix si surprenante et exceptionnelle, M’Rauz explore un large éventail de genres musicaux, de la soul au reggae. Baignée dès l’enfance dans un environnement familial riche en musique, elle apprend le piano puis la guitare, avant de se consacrer pleinement à sa carrière artistique. Elle attire l’attention de figures reconnues comme Zoxea ou Alain Pewzner, et se produit aujourd’hui aux côtés du pianiste Arnaud Castellano et du guitariste Rémi Rousseau, deux musiciens confirmés qui l’accompagnent dans ses concerts qui ne cessent de connaître un succès grandissant.
Concert gratuit proposé dans le cadre de Limoges Music Vibes 2026, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé d’arriver 45 minutes avant le début du spectacle. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Limoges Music Vibes M’Rauz Trio
L’événement Limoges Music Vibes M’Rauz Trio Limoges a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Limoges Métropole
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