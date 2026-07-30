Les Mini Kids au Frac-Arto Frac-Artothèque Limoges
samedi 22 août 2026 · Frac-Artothèque · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les Mini Kids au Frac-Arto
Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux enfants de 4 à 6 ans !
Accompagnés d’une médiatrice, les enfants et leurs parents découvrent l’exposition à travers des histoires, des jeux et de petits ateliers, le temps d’une matinée ludique et créative. Une occasion de partager un moment de découverte, d’éveil artistique et d’expérimentation en famille. .
Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Les Mini Kids au Frac-Arto
L’événement Les Mini Kids au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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