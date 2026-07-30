UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Les Mini Kids au Frac-Arto Frac-Artothèque Limoges

samedi 22 août 2026 · Frac-Artothèque · Limoges

Les Mini Kids au Frac-Arto Frac-Artothèque Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Frac-Artothèque
Adresse
17 Bis Rue Charles Michels
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Les Mini Kids au Frac-Arto

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux enfants de 4 à 6 ans !

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants et leurs parents découvrent l’exposition à travers des histoires, des jeux et de petits ateliers, le temps d’une matinée ludique et créative. Une occasion de partager un moment de découverte, d’éveil artistique et d’expérimentation en famille.   .

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mini Kids au Frac-Arto

L’événement Les Mini Kids au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)