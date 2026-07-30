Les Mini Kids au Frac-Arto Frac-Artothèque Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les Mini Kids au Frac-Arto

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 11:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Frac-Arto ouvre grand ses portes aux enfants de 4 à 6 ans !

Accompagnés d’une médiatrice, les enfants et leurs parents découvrent l’exposition à travers des histoires, des jeux et de petits ateliers, le temps d’une matinée ludique et créative. Une occasion de partager un moment de découverte, d’éveil artistique et d’expérimentation en famille. .

Frac-Artothèque 17 Bis Rue Charles Michels Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Mini Kids au Frac-Arto

L’événement Les Mini Kids au Frac-Arto Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin