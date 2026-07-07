Ciné en plein air Un ours dans le jura Parc de l’espace France services Limoges

Informations pratiques

Limoges

Ciné en plein air Un ours dans le jura

Parc de l’espace France services 154 Avenue Georges Guingouin Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville de Limoges propose des séances gratuites de cinéma en plein air à la tombé de la nuit.

Un ours dans le jura (2024) de Franck Dubosc, (durée 1h53) Comedie/thriller.

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. .

Parc de l’espace France services 154 Avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00

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English : Ciné en plein air Un ours dans le jura

L’événement Ciné en plein air Un ours dans le jura Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole