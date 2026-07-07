Ciné en plein air Un ours dans le jura Parc de l’espace France services Limoges
jeudi 30 juillet 2026 · Parc de l'espace France services · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ciné en plein air Un ours dans le jura
Parc de l’espace France services 154 Avenue Georges Guingouin Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre de sa programmation estivale, la Ville de Limoges propose des séances gratuites de cinéma en plein air à la tombé de la nuit.
Un ours dans le jura (2024) de Franck Dubosc, (durée 1h53) Comedie/thriller.
Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. .
Parc de l’espace France services 154 Avenue Georges Guingouin Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 60 00
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English : Ciné en plein air Un ours dans le jura
L’événement Ciné en plein air Un ours dans le jura Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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