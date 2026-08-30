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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny

samedi 19 décembre 2026 · Le Grand-Pressigny

Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Rue des Remparts
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif enfant

Le Grand-Pressigny

Atelier C’est cro la classsss’ (bijou)

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 11:00:00
fin : 2026-12-19 12:30:00

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-26 2027-01-02

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée : 1h). Visite guidée incluse.
Dès 8 ans, sur réservation.
Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée : 1h). Visite guidée incluse.
Dès 8 ans, sur réservation. 9  .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20  grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Create your own Cro-Magnon style necklace (duration: 1 hour). Guided tour included.
From 8 years old, reservation recommended.

L’événement Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37

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