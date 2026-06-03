Atelier chant participatif Espace 19 PARIS
Atelier chant participatif Espace 19 PARIS samedi 13 juin 2026.
Rejoignez notre atelier chant participatif, lors de la Fête de quartier Léon Giraud, pour apprendre une chanson ensemble, découvrir quelques techniques vocales et partager un moment musical lors de la scène ouverte à 17h30.
Gratuit et ouvert à tous. Tous nivaux chant bienvenus. Inscription recommandée.
Retrouvez Tendance 19 à la fête de quartier Léon Giraud et venez chanter avec nous.
Le samedi 13 juin 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T15:30:00+02:00_2026-06-13T16:30:00+02:00
Espace 19 20 rue Léon Giraud 75019 PARIS
https://www.tendance19.fr/collect/description/716399-x-atelier-chant-participatif?header=%2Fpage%2F3938617-atelier-chant-participatif-13-juin +33769129216 tendanceparis19@gmail.com
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