Atelier chant pop par Laura Chantraine – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier chant pop par Laura Chantraine – festival MUSIC’LY Dimanche 20 septembre, 10h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Le campus Saint-Paul a le plaisir d’accueillir le Centre de la Voix pour vous faire découvrir son atelier d’initiation au chant pop !

Venez partager un moment musical chaleureux et tester le chant en groupe lors d’un atelier animé par Laura Chantraine et accessible dès l’âge de 15 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Sdb »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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