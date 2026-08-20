Atelier chant provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt
Informations pratiques
Atelier chant provençal Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse
Gratuit, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Atelier Chant provençal avec l’association le Cercle provençal en Pays d’Apt
Découverte des chants provençaux, accompagnés de musique !
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Atelier Chant provençal avec l’association le Cercle provençal en Pays d’Apt
©D.Blazy