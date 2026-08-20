UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Apt

Atelier chant provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt

Atelier chant provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales
Adresse
Place Carnot, 84400 Apt, France
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
Gratuit, entrée libre

Atelier chant provençal Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Atelier Chant provençal avec l’association le Cercle provençal en Pays d’Apt
Découverte des chants provençaux, accompagnés de musique !

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Atelier Chant provençal avec l’association le Cercle provençal en Pays d’Apt

©D.Blazy

À voir aussi à Apt (Vaucluse)