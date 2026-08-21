Visite guidée de l’exposition Regard provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Regard provençal Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Le photographe Dominique Blazy propose une visite guidée de l’exposition Regard provençal. Il partagera son regard sur le monde provençal au travers de douze villes et villages du Luberon.

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269

Le photographe Dominique Blazy propose une visite guidée de l’exposition Regard provençal. Il partagera son regard sur le monde provençal au travers de douze villes et villages du Luberon.

©D.Blazy