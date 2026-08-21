Visite guidée de l’exposition Regard provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition Regard provençal Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Le photographe Dominique Blazy propose une visite guidée de l’exposition Regard provençal. Il partagera son regard sur le monde provençal au travers de douze villes et villages du Luberon.
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Le photographe Dominique Blazy propose une visite guidée de l’exposition Regard provençal. Il partagera son regard sur le monde provençal au travers de douze villes et villages du Luberon.
©D.Blazy
À voir aussi à Apt (Vaucluse)
- Portes ouvertes du musée d’Apt et de l’Annexe Apta Julia, Musée d’Apt, Apt 19 septembre 2026
- Visite guidée et dégustation, Château de Mille, Apt 19 septembre 2026
- Visite guidée du théâtre antique d’Apta Julia, Musée d’Apt, Apt 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « La Préhistoire en Pays d’Apt : un siècle de recherches », Musée d’Apt, Apt 19 septembre 2026
- Atelier Photos d’hier et de demain, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt 19 septembre 2026