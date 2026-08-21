Atelier Photos d’hier et de demain, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt
Informations pratiques
Atelier Photos d’hier et de demain Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Avec l’artiste Sofie Dubs, arpentez le centre-ville d’Apt avec un regard historique et photographique. A partir de photos d’archives, réinterprétrez des situations du quotidien grâce à des jeux de mise en scène ludiques.
Durée de l’atelier : 2h
Balade sensorielle dans le centre-ville d’Apt.
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 04 06 41 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@apt.fr »}]
Avec l’artiste Sofie Dubs, arpentez le centre-ville d’Apt avec un regard historique et photographique. A partir de photos d’archives, réinterprétrez des situations du quotidien grâce à des jeux de en…
©Archivesd’Apt
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