Atelier Photos d’hier et de demain, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Atelier Photos d’hier et de demain Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec l’artiste Sofie Dubs, arpentez le centre-ville d’Apt avec un regard historique et photographique. A partir de photos d’archives, réinterprétrez des situations du quotidien grâce à des jeux de mise en scène ludiques.

Durée de l’atelier : 2h

Balade sensorielle dans le centre-ville d’Apt.

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 04 06 41 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@apt.fr »}]

Avec l’artiste Sofie Dubs, arpentez le centre-ville d’Apt avec un regard historique et photographique. A partir de photos d’archives, réinterprétrez des situations du quotidien grâce à des jeux de en…

©Archivesd’Apt