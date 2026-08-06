Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt, Cathédrale Sainte-Anne, Apt

Informations pratiques

Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Cathédrale Sainte-Anne Vaucluse

Nombre de places limité – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’orgue de la basilique Saint-Anne d’Apt a été conçu en 1705 par le facteur avignonnais Charles Boisselin.

Sophie Bois, organiste, et ses élèves de la classe d’orgue du conservatoire vous le présenteront. Une occasion exceptionnelle de visiter son intérieur ! Son fonctionnement vous sera expliqué grâce au dispositif « orgue en kit ».

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Présentation et visite de l’intérieur de l’orgue. Démonstration du dispositif « orgue en kit ».

© Sophie Bois