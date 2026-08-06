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Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt, Cathédrale Sainte-Anne, Apt

dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Sainte-Anne · Apt

Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt, Cathédrale Sainte-Anne, Apt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Sainte-Anne
Adresse
Rue de la Cathedrale, 84400 Apt, France
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
Nombre de places limité - Réservation obligatoire

Dans le ventre de l’orgue : découverte de l’orgue de la basilique Sainte-Anne d’Apt Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Cathédrale Sainte-Anne Vaucluse

Nombre de places limité – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’orgue de la basilique Saint-Anne d’Apt a été conçu en 1705 par le facteur avignonnais Charles Boisselin.
Sophie Bois, organiste, et ses élèves de la classe d’orgue du conservatoire vous le présenteront. Une occasion exceptionnelle de visiter son intérieur ! Son fonctionnement vous sera expliqué grâce au dispositif « orgue en kit ».

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Présentation et visite de l’intérieur de l’orgue. Démonstration du dispositif « orgue en kit ».

© Sophie Bois

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