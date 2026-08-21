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Atelier Initiation au provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt

Atelier Initiation au provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales
Adresse
Place Carnot, 84400 Apt, France
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre, gratuit

Atelier Initiation au provençal Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez vous initier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Venez vous intier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !

©D.Blazy

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