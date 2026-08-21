Atelier Initiation au provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Atelier Initiation au provençal Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez vous initier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269

Venez vous intier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !

©D.Blazy