Atelier Initiation au provençal, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt
Informations pratiques
Atelier Initiation au provençal Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez vous initier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Venez vous intier avec Yves Roux à la langue provençale dans la bonne humeur !
©D.Blazy
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