Lecture Balade en Provence, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Lecture Balade en Provence Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture par le Groupe Des4tres

Promenades sur les sentiers en compagnie d’auteurs provençaux.

Un grand bol d’air qui sent bon la garrigue et la lavande.

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269

Lecture par le Groupe Des4tres

©D.Blazy