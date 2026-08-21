Lecture Balade en Provence, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt
Informations pratiques
Lecture Balade en Provence Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Lecture par le Groupe Des4tres
Promenades sur les sentiers en compagnie d’auteurs provençaux.
Un grand bol d’air qui sent bon la garrigue et la lavande.
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Lecture par le Groupe Des4tres
©D.Blazy
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