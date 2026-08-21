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Lecture Balade en Provence, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque-Ludothèque et archives municipales · Apt

Lecture Balade en Provence, Médiathèque-Ludothèque et archives municipales, Apt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque-Ludothèque et archives municipales
Adresse
Place Carnot, 84400 Apt, France
Ville
84400 Apt
Département
Vaucluse
Tarif
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture Balade en Provence Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Lecture par le Groupe Des4tres
Promenades sur les sentiers en compagnie d’auteurs provençaux.
Un grand bol d’air qui sent bon la garrigue et la lavande.

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490040641 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34269
Lecture par le Groupe Des4tres

©D.Blazy

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