Portes ouvertes du musée d’Apt et de l’Annexe Apta Julia, Musée d’Apt, Apt

Informations pratiques

Portes ouvertes du musée d’Apt et de l’Annexe Apta Julia 19 et 20 septembre Musée d’Apt Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Installé dans l’ancienne usine de fruits confits Marliagues, le Musée d’Apt retrace l’histoire des sociétés humaines de la Préhistoire à nos jours. Nous vous en proposons une visite libre.

La salle d’introduction présente les différentes occupations du territoire, depuis la Préhistoire jusqu’à l’ère industrielle. Les traces qu’elles ont laissées témoignent de l’importance de cet axe naturel de communication et d’échange et de l’évolution des sociétés humaines qui s’y sont succédées.

Le reste du parcours permanent met en lumière l’aventure humaine et industrielle du Pays d’Apt, du XVIIIe siècle à nos jours, à travers les trois principales industries locales : les fruits confits, l’ocre et les faïences fines.

L’Annexe Apta Julia, exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, rassemble les pièces phares de la collection archéologique.

Musée d’Apt 14 Place du Postel, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490749530 http://www.apt.fr/-Les-musees-.html À travers l’histoire de l’époque industrielle, le musée présente les principaux aspects d’une véritable aventure qui, à travers les périodes de prospérité et de crise, continue, depuis le XVIIIe siècle, de façonner l’histoire du pays et la vie de ses habitants. L’activité industrielle du Pays d’Apt se caractérise par la transformation des trois principales ressources naturelles de la région : l’ocre, pour fabriquer les pigments de couleur, l’argile pour les faïences et les céramiques architecturales, les cultures fruitières pour la fabrication des fruits confits.

La collection d’histoire et d’archéologie retrace l’histoire des sociétés humaines en pays d’Apt de la préhistoire au XVIIIe siècle, en suivant deux fils conducteurs : l’histoire de la céramique et de la vie matérielle, ainsi que l’histoire des croyances religieuses et de la vie spirituelle. À côté des collections archéologiques, sont présentés des ex-voto peints, des faïences pharmaceutiques, des donatifs et le mobilier de l’ancien hôpital d’Apt.

Installé dans l’ancienne usine de fruits confits Marliagues, le Musée d’Apt retrace l’histoire des sociétés humaines de la Préhistoire à nos jours.

© Musée d’Apt