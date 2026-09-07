Visite guidée de la basilique Sainte-Anne et de son trésor, Cathédrale Sainte-Anne, Apt

Informations pratiques

Visite guidée de la basilique Sainte-Anne et de son trésor 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Anne Vaucluse

Réservation obligatoire – Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Guidée par Sandra Poëzévara, directrice du musée d’Apt, cette visite vous conduira dans la basilique Sainte-Anne, de ses cryptes médiévales jusqu’à son trésor, exceptionnellement ouverts pour l’occasion.

Cathédrale Sainte-Anne Rue de la Cathedrale, 84400 Apt, France Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490046171 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 74 95 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musees@apt.fr »}, {« owner »: {« uid »: 29053596, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 90, « bookingContact »: « musees@apt.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}, {« quantity »: « 5 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789912800000, « id »: 2}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}]

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© Musée d’Apt