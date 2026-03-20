Atelier Chevalier, compagnon de La Hire ! lieu-dit Prunier Pindray

Atelier Chevalier, compagnon de La Hire !

lieu-dit Prunier Château de Prunier Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre du Festival des Curiosité au Château de Prunier, le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe vous propose un atelier en direction du public familial Chevalier, compagnon de La Hire !

Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Gratuit. Sans réservation. .

lieu-dit Prunier Château de Prunier Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier Chevalier, compagnon de La Hire !

L’événement Atelier Chevalier, compagnon de La Hire ! Pindray a été mis à jour le 2026-03-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne