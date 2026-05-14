Balade patrimoine D’un château à l’autre Devant la mairie Pindray

Pindray

Balade patrimoine D’un château à l’autre

Devant la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Prêt pour un véritable voyage dans le temps ? Sur le site de l’ancien château de Pindray venez découvrir l’histoire des chasseurs de loups ! À Pruniers, laissez-vous surprendre par le château des quatre pots de chambres de son pigeonnier et par la roue du moulin sur les rives de la Gartempe !

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre de la journée Château, chapelle, moulin, loup et acrobates à Pindray.

Prévoir voiture et bonnes chaussures .

Devant la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53

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English : Balade patrimoine D’un château à l’autre

L’événement Balade patrimoine D’un château à l’autre Pindray a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne