Visite guidée de la chapelle de Graillé Graille Pindray

Pindray

Visite guidée de la chapelle de Graillé

Graille Devant la chapelle Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La chapelle est sans doute édifiée au cours du 12e s., puis reprise à l’époque gothique. Elle constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire et conserve notamment une corniche soutenue de modillons singuliers.

Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages et revient en particulier à Élisabeth, fondatrice de l’ordre des Filles de la Croix avec André Hubert Fournet et canonisée en 1947.

La chapelle témoigne aussi des voyages , pèlerinages locaux très présents dans le sud Vienne. Les pèlerins cherchaient auprès de saint Jean-Baptiste la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes.

Des festivités locales, bal et feu de Saint-Jean, s’y tenaient chaque année.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre de Château, chapelle, moulin, loup et acrobates . .

Graille Devant la chapelle Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53

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English : Visite guidée de la chapelle de Graillé

L’événement Visite guidée de la chapelle de Graillé Pindray a été mis à jour le 2026-05-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne