Spectacle Cabaret si Coeurs de la compagnie Merci Graille Pindray

Pindray

Spectacle Cabaret si Coeurs de la compagnie Merci

Graille Chapelle de Graillé Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Trapèze, corde lisse, tissus, acrobaties et portés, boule d’équilibre.

Une histoire de voyage imaginaire et d’amour de deux sœurs complices qui jouent à devenir des femmes trapézistes, acrobates et dompteuses de sirènes. Le spectateur embarque pour une traversée ; des rêveries de l’enfance à la folie joyeuse de l’âge adulte. Une mélodie aux couleurs de cirque d’aujourd’hui et du passé.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre de la journée Château, chapelle, moulin, loup et acrobates à Pindray. .

Graille Chapelle de Graillé Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53

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English : Spectacle Cabaret si Coeurs de la compagnie Merci

L’événement Spectacle Cabaret si Coeurs de la compagnie Merci Pindray a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne