Balade patrimoine « D’un château à l’autre », Mairie de Pindray, Pindray

Balade patrimoine « D’un château à l’autre » Dimanche 28 juin, 09h30 Mairie de Pindray Vienne

Gratuit. Sans réservation. Prévoir voiture et bonnes chaussures. patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53. Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T09:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

Prêt pour un véritable voyage dans le temps ? Sur le site de l’ancien château de Pindray venez découvrir l’histoire des chasseurs de loups ! À Pruniers, laissez-vous surprendre par le château des « quatre pots de chambres » de son pigeonnier et par la roue du moulin sur les rives de la Gartempe !

Organisée dans le cadre de la journée « Château, chapelle, moulin, loup et acrobates » à Pindray.

Mairie de Pindray 86500 pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’histoire des chasseurs de loups à l’ancien château de Pindray, le château des « quatre pots de chambres » et de son pigeonnier à Pruniers et la roue du moulin sur les rives de la Gartempe. balade château

Séverine Boulay, Club photo de Saulgé, Darrigrand