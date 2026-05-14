Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé Place à côté de la mairie Pindray
Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé Place à côté de la mairie Pindray dimanche 28 juin 2026.
Pindray
Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé
Place à côté de la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray Vienne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé organisé par l’association Les compagnons de la chapelle de Graillé et le comité des fêtes de Pindray.
Déjeuner sur réservation au 06 88 81 29 46, jusqu’au 22 juin Compagnons de la chapelle de Graillé
Adulte 13 €, enfant 8 € repas froid entrée plat dessert.
En collaboration avec le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe dans le cadre de la journée Château, chapelle, moulin, loup et acrobates à Pindray. .
Place à côté de la mairie 2 Rue du Lavoir Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 81 29 46
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English : Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé
L’événement Déjeuner au profit de la restauration de la chapelle de Graillé Pindray a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne