Déjeuner au profit de la restauration de la Chapelle de Graillé, Mairie de Pindray, Pindray
Déjeuner au profit de la restauration de la Chapelle de Graillé, Mairie de Pindray, Pindray dimanche 28 juin 2026.
Déjeuner au profit de la restauration de la Chapelle de Graillé Dimanche 28 juin, 12h00 Mairie de Pindray Vienne
Sur réservation au 0688812946 jusqu’au 22 juin. Adulte 13€, enfant 8€. Organisé par l’association Les compagnons de la chapelle de Graillé et le comité des fêtes de Pindray. Programme complet de la journée www.vienneetgartempe.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:00:00+02:00
Mairie de Pindray 86500 pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Repas froid entrée plat dessert. Dans le cadre de la journée « Château, chapelle, moulin, loup et acrobates » (balade, spectacle, etc.) à Pindray. déjeuner repas
Séverine Boulay, Club photo de Saulgé, Darrigrand
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