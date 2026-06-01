Parcours ludique « Sur les traces de la louve », Mairie de Pindray, Pindray

Parcours ludique « Sur les traces de la louve » Dimanche 28 juin, 09h50, 13h30 Mairie de Pindray Vienne

Gratuit. Sur inscription au 0688812946 (Les Compagnons de la Chapelle de Graillé). Prévoir smartphone lisant les QR Code et bonnes chaussures. Organisée par la CCVG Pays d’art et d’histoire. Programme complet www.vienneetgartempe.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T09:50:00+02:00 – 2026-06-28T11:20:00+02:00

Fin : 2026-06-28T13:30:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00

Un parcours de 2,7 km ponctué d’énigmes à faire en famille.

La nuit tombe sur le village de Pindray. Au loin, une louve se met en marche. Elle connait parfaitement le territoire : la place du village, les arbres anciens, les ruisseaux et les chemins boisés. La forêt est vaste… Ses louveteaux affamés l’attendent dans la tanière, mais pour les rejoindre elle doit traverser ce territoire. La louve a laissé des indices sur son passage… Saurez-vous suivre ses traces et retrouver sa tanière ?

Tout au long du parcours des QR codes vous permettront d’accéder aux énigmes et coordonnées des différentes étapes avec votre smartphone.

Départ toutes les 10 minutes dès 9h50 ou dès 13h30.

Organisé dans le cadre de la journée « Château, chapelle, moulin, loup et acrobates » à Pindray.

Mairie de Pindray 86500 pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Un parcours de 2,7 km ponctué d’énigmes à faire en famille. Une louve a laissé des indices sur son passage pour retrouver ses louveteaux. Saurez-vous suivre ses traces et retrouver sa tanière ? jeux famille

Séverine Boulay, Club photo de Saulgé, Darrigrand